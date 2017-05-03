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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Ребенок утонул в луже в пригороде Владивостока

В пригороде Владивостока во дворе частного дома на улице Есенина трехлетний ребенок упал в лужу и захлебнулся, сообщает ИА «Дейта».

Ребенок был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Сообщается, что у мальчика был детский церебральный паралич.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Приморью.

Михаил Грач.

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