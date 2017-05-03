Ребенок утонул в луже в пригороде Владивостока
В пригороде Владивостока во дворе частного дома на улице Есенина трехлетний ребенок упал в лужу и захлебнулся, сообщает ИА «Дейта».
В пригороде Владивостока во дворе частного дома на улице Есенина трехлетний ребенок упал в лужу и захлебнулся, сообщает ИА «Дейта».
Ребенок был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Сообщается, что у мальчика был детский церебральный паралич.
По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Приморью.
Михаил Грач.