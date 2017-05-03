В Иркутском районе задержан убийца без вести пропавшего мужчины
В Иркутском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве.
В Иркутском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве.
Подозреваемого в убийстве мужчины задержали полицейские в Иркутском районе. Как сообщает 2 мая 2017 года
Полицейские обследовали более 200 дач в районе Плишкинского тракта. В третьем по счёту садоводстве они заметили молодого человека, разбиравшего «Тойоту» без госномеров. Парня доставили в отдел полиции, где вскоре признался в преступлении. По предварительной информации причиной убийства стали внезапно возникшие неприязненные отношения. Тело погибшего утром 2 мая было обнаружено в лесу между посёлками Миловиды и Пивовариха.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ — «Убийство».