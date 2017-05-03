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03:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутском районе задержан убийца без вести пропавшего мужчины

В Иркутском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве.

Подозреваемого в убийстве мужчины задержали полицейские в Иркутском районе. Как сообщает 2 мая 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне житель пос. Плишкино рассказал правоохранителям, что уехавший от него на автомобиле родственник несколько часов не выходил на связь, но домой так и не вернулся. Полицейские получили сигнал о вероятном местонахождении автомобиля разыскиваемого, который имел противоугонные устройства и средства двухсторонней связи с автовладельцем.

Полицейские обследовали более 200 дач в районе Плишкинского тракта. В третьем по счёту садоводстве они заметили молодого человека, разбиравшего «Тойоту» без госномеров. Парня доставили в отдел полиции, где вскоре признался в преступлении. По предварительной информации причиной убийства стали внезапно возникшие неприязненные отношения. Тело погибшего утром 2 мая было обнаружено в лесу между посёлками Миловиды и Пивовариха.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ — «Убийство».

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