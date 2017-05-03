В приморском селе Береговое мужчина грозился расстрелять односельчан
В селе Береговое в Хасанском районе Приморья мужчина открыл беспорядочную стрельбу, сообщает ИА «Дейта».
В селе Береговое в Хасанском районе Приморья мужчина открыл беспорядочную стрельбу, сообщает ИА «Дейта».
Как сообщает Росгвардия, гражданин грозился перестрелять односельчан. Однако, увидев прибывших сотрудников СОБР, угомонился и сдал ружье. Дверь буйный сельчанин открыл добровольно.
41-летний правонарушитель доставлен во Владивосток для установления обстоятельств происшествия.
Михаил Грач