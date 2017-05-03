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03:37 (мск), источник: ДЕЙТА

В приморском селе Береговое мужчина грозился расстрелять односельчан

В селе Береговое в Хасанском районе Приморья мужчина открыл беспорядочную стрельбу, сообщает ИА «Дейта».


Как сообщает Росгвардия, гражданин грозился перестрелять односельчан. Однако, увидев прибывших сотрудников СОБР, угомонился и сдал ружье. Дверь буйный сельчанин открыл добровольно.

41-летний правонарушитель доставлен во Владивосток для установления обстоятельств происшествия.

Михаил Грач

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