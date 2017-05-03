Информация об аварии в Ясногорском районе на 151-м километре трассы М-2 поступила спасателям в 20.45 вторника.

«Совершили столкновение два транспортных средства — автобус Mercedes и грузовой автомобиль Iveco, в результате столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств», — говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета, в 21.05 пожарные приступили к ликвидации возгорания.

«Четыре пострадавших — двое отправлены в тульскую областную больницу, двоим оказана помощь на месте», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что госпитализированы мужчина с различными травмами, а также женщина с закрытой черепно-мозговой травмой. Угрозы их жизни нет. Автобус с украинцами попал в ДТП и загорелся в Тульской области.

По словам представителя МЧС РФ, автобус с украинскими номерами выполнял рейс «Москва — Харьков». Пассажиров, которые не получили травм, а также пострадавших, которым не потребовалась госпитализация, отправили попутным транспортом к месту назначения.

«На данный момент все работы завершены… Ликвидация (возгорания) завершена, смыли розливы горюче-смазочных материалов», — сказал представитель управления МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что утром 2 мая в Киеве на проспекте Победы водитель такси Kia врезался в отбойник, поскольку перед этим не заметил опору путепровода. Тормозной путь автомобиля составил 35 метров.