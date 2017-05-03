Водитель иномарки сбил ребенка на Большом Аэродроме в Хабаровске

Хабаровск, 3 мая, AmurMedia.

Автолюбитель сбил семилетнюю девочку в Железнодорожном районе Хабаровска. Как оказалось, первоклассница переходила дорогу не по пешеходному переходу, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску Александр Баранов.

ДТП произошло в 13.30. Водитель Toyota Ipsum, двигаясь по улице 202-й воздушно-десантной бригады, совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пострадала учащаяся первого класса. Как оказалось, пешеходный переход был в зоне видимости, однако девочка решила проигнорировать его, что и стало причиной наезда.

— Водитель не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в непредназначенном для перехода месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости, — сообщил Александр Баранов.