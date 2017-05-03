Водитель иномарки сбил ребенка на Большом Аэродроме в Хабаровске
Как выяснилось, девочка перебегала дорогу в неположенном месте.
Как выяснилось, девочка перебегала дорогу в неположенном месте.
Хабаровск, 3 мая, AmurMedia.
Автолюбитель сбил семилетнюю девочку в Железнодорожном районе Хабаровска. Как оказалось, первоклассница переходила дорогу не по пешеходному переходу, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску Александр Баранов.
ДТП произошло в 13.30. Водитель Toyota Ipsum, двигаясь по улице 202-й
— Водитель не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в непредназначенном для перехода месте. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости, — сообщил Александр Баранов.
Девочка получила ряд травм: закрытую