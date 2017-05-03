Хабаровчанка обманула работодателя на 300 тысяч рублей

Установлено, что женщина работала менеджером по продажам в фирме, специализировавшейся на реализации продуктов в розничные сети. Фигурантка должна была получать деньги от клиентов и перечислять их на счет организации.

В ноябре 2016 года женщина заключила договор с торговой компанией на поставку партии продуктов. В платежных документах женщина указала реквизиты банковской карты своего мужа. Таким образом злоумышленница украла у своего работодателя 300 тысяч рублей. Эти деньги она потратила на личные нужды.