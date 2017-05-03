Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Министр РФ заявил о завершении сланцевой эры после указа Трампа
Кадры испытаний новейшего оружия России попали в Сеть (видео)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Протест одного
04:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка обманула работодателя на 300 тысяч рублей

В Хабаровске 30-летнюю местную жительницу подозревают в мошенничестве.

Источник: Reuters

Установлено, что женщина работала менеджером по продажам в фирме, специализировавшейся на реализации продуктов в розничные сети. Фигурантка должна была получать деньги от клиентов и перечислять их на счет организации.

В ноябре 2016 года женщина заключила договор с торговой компанией на поставку партии продуктов. В платежных документах женщина указала реквизиты банковской карты своего мужа. Таким образом злоумышленница украла у своего работодателя 300 тысяч рублей. Эти деньги она потратила на личные нужды.

Сейчас возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчину, который обезглавил знакомую, осудят в Хабаровском крае
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ США в 2016 году отследило более 150 млн телефонных звонков
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
В МО РФ назвали «сказочниками» экспертов из Human Rights Watch
«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь