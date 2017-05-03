Бывший сотрудник ГУФСИН в Приморье приговорен к 10 годам лишения свободы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему старшему оперуполномоченному (г. Уссурийск) 1 отдела управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю Николаю Романцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), с. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, подсудимый предложил осужденному за деньги создать последнему благоприятные условия отбывания наказания. С февраля по октябрь 2015 года подсудимый получил различными частями через знакомых и родственников осужденного, которые не были осведомлены о преступной деятельности, денежные средства на общую сумму в размер 350 тыс рублей, в качестве взятки. Кроме того, в декабре 2014 года подсудимый сделал попытку передать одному из осужденных наркотическое средство.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,6 млн рублей. Суд также лишил его звания подполковника внутренней службы и права занимать должности в правоохранительных органах, связанное с осуществлением функции представителя власти, на срок 3 года.