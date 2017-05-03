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04:54 (мск), источник: Вести Приморье

Бывший сотрудник ГУФСИН в Приморье приговорен к 10 годам лишения свободы

Подсудимый предложил осужденному за деньги создать последнему благоприятные условия отбывания наказания. С февраля по октябрь 2015 года подсудимый получил различными частями через знакомых и родственников осужденного, которые не были осведомлены о преступной деятельности, денежные средства на общую сумму в размер 350 тыс рублей, в качестве взятки. Кроме того, в декабре 2014 года подсудимый сделал попытку передать одному из осужденных наркотическое средство.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему старшему оперуполномоченному (г. Уссурийск) 1 отдела управления собственной безопасности ГУФСИН России по Приморскому краю Николаю Романцеву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), с. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, подсудимый предложил осужденному за деньги создать последнему благоприятные условия отбывания наказания. С февраля по октябрь 2015 года подсудимый получил различными частями через знакомых и родственников осужденного, которые не были осведомлены о преступной деятельности, денежные средства на общую сумму в размер 350 тыс рублей, в качестве взятки. Кроме того, в декабре 2014 года подсудимый сделал попытку передать одному из осужденных наркотическое средство.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,6 млн рублей. Суд также лишил его звания подполковника внутренней службы и права занимать должности в правоохранительных органах, связанное с осуществлением функции представителя власти, на срок 3 года.

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