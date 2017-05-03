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05:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Школьники из сгоревшего села Бубновка приступили к занятиям в других школах

Всего в Бубновке насчитывалось 435 жителей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Дети из поселка Бубновка Киренского района Иркутской области, в котором 28 апреля пожар уничтожил две трети домов, школу и детсад, продолжили учебу в городе Киренск и селе Кривошапкино, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«По данным на 2 мая, к занятиям уже приступили 32 школьника из 46. Остальные начнут посещать уроки в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Большинство детей переведены в городские школы, восемь — в школу села Кривошапкино, родители еще четверых пока не определились с местом учебы.

В сообщении отмечается, что все три 11-класника из Бубновки продолжат учебу в Киренске.

Кроме того, из 20 воспитанников детского сада Бубновки восемь уже посещают дошкольные учреждения Киренска и Кривошапкино, родители еще восьми определяются с выбором. Четверо детей с родителями продолжают оставаться в Бубновке.

Всего в Бубновке насчитывалось 435 жителей, в том числе 92 ребенка.

Ранее сообщалось, что 28 апреля текущего года в поселке Бубновка, где проживает 435 человек, загорелся один дом, затем в условиях сильного ветра с порывами до 25 м/с пламя распространилось на соседние постройки. Поскольку поселок отделяет от «большой земли» река Лена, по которой проходил ледоход, доставить туда тяжелую технику для ликвидации возгорания оказалось невозможно.

Все жители были эвакуированы, погибших нет, одна 59-летняя женщина получила незначительные ожоги рук.

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