Многотонный кран упал на заводе «Звезда» в Приморье

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

Видеозапись того, как падает на берег стрела портового крана на старом судостроительном заводе «Звезда» появилась в социальных сетях Большого Камня. Как сообщил ИА PrimaMedia один из работников предприятия, этот кран уже собирались демонтировать, однако он опередил рабочих.

— Это очень старый козловой кран, его уже собирались разбирать. Ну, а он разобрался сам. В выходные были сильные ветра, наверное, от этого он и рухнул. Но на нем уже давно никто не работал, и рядом людей не было. Никто не пострадал, — рассказал работник завода.