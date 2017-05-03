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05:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Многотонный кран упал на заводе «Звезда» в Приморье

Как подтверждают рабочие завода, это произошло накануне.

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

Видеозапись того, как падает на берег стрела портового крана на старом судостроительном заводе «Звезда» появилась в социальных сетях Большого Камня. Как сообщил ИА PrimaMedia один из работников предприятия, этот кран уже собирались демонтировать, однако он опередил рабочих.

— Это очень старый козловой кран, его уже собирались разбирать. Ну, а он разобрался сам. В выходные были сильные ветра, наверное, от этого он и рухнул. Но на нем уже давно никто не работал, и рядом людей не было. Никто не пострадал, — рассказал работник завода.

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