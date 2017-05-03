В Увате задержали виновника пьяного ДТП

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, на днях в дежурную часть ОМВД России по Уватскому району поступило сообщение о том, что на одной из улиц села Уват, водитель иномарки съехал в кювет.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно показаниям алкотестера, в его крови содержалось 1,04 промилле алкоголя. Молодой человек отстранен от права управления автотранспортным средством и доставлен в медицинское учреждения для прохождения освидетельствования.

Задержанный водитель в марте по решению суда уже был признан виновным за управление в состоянии алкогольного опьянения, однако он повторно сел за руль нетрезвым.

Расследование продолжается.