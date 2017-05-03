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07:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье осудили группу преступников, содержавших наркопритон

Приговор вынесли в отношении девяти человек.

Группу преступников, сдержавших наркопритон, осудили в Лысьве. Приговор вынесли в отношении девяти человек. Их признали виновными в совершении 20 преступлений. Среди них — сбыт наркотиков и содержание наркопритона.

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, преступную группировку организовали два брата. Позже они привлекли к незаконной деятельности ещё несколько человек, которые занимались распространением запрещённых средств в Лысьве. Группировка орудовала в городе с декабря 2014 года. Преступников удалось поймать в марте 2016 года во время оперативного розыска.

Во время задержания у злоумышленников изъяли 300 граммов наркотических веществ. За время незаконных действий преступной группировке удалось сбыть более 745 граммов запрещённых средств.

В зависимости от роли и степени участия в незаконной деятельности виновным приговорили к разным срокам наказания. Одного из злоумышленников приговорили к 18 годам 10 месяцам лишения свободы.

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