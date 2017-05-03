Пожар в центре Владивостока коснулся СИЗО

Напомним, что в ночь на 2 мая во Владивостоке в здании Владивостокское по Партизанскому проспекту, 28-а произошел крупный пожар. Очаг возгорания был обнаружен на втором этаже здания. Горели полы, двери квартир и ящики в коридоре по всей его длине. Огонь также перекинулся на лестничные марши и стал распространятся на верхние этажи.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Всего для тушения было задействовано 56 человек личного состава и 11 единиц техники, огонь ликвидировали около 6 утра. Пожарные спасли из горящего дома 59 человек. По последним данным, пострадали 4 человека. В результате пожара отделение МФЦ № 5, расположенное в этом доме, временно не работает.

Как стало известно позднее, в результате пожара пострадали стеклоблоки, встроенные в стену здания, в результате чего появилась возможность контакта извне с помещениями Следственного изолятора № 1 ГУФСИН России по Приморскому краю.

В Главном управлении ФСИН по Приморскому краю пояснили, что в учреждении предприняты меры по недопущению нарушений режима, и последствия пожара никак не повлияют на работу следственного изолятора.