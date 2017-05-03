В Омском районе во дворе сбили 2-летнего ребёнка

2 мая вечером часов в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП в посёлке Ростовка.

Как сообщает «Город55», управлявший автомобилем «ГАЗ-31105» мужчина 1954 года рождения при движении по двору дома № 17 посёлка Ростовка допустил наезд девочку 2015 года рождения. Ребёнок доставлен в больницу.

Сейчас полиция проводит проверку для установления причин и обстоятельств ДТП.