В Омском районе во дворе сбили 2-летнего ребёнка
Находившийся за рулём пенсионер не заметил малышку.
Находившийся за рулём пенсионер не заметил малышку.
2 мая вечером часов в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступила информация о ДТП в посёлке Ростовка.
Как сообщает «Город55», управлявший автомобилем «ГАЗ-31105» мужчина 1954 года рождения при движении по двору дома № 17 посёлка Ростовка допустил наезд девочку 2015 года рождения. Ребёнок доставлен в больницу.
Сейчас полиция проводит проверку для установления причин и обстоятельств ДТП.