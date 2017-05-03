Женщина крушила чужие машины во дворе в красноярском Покровском
Патрулируя территорию жилых дворов Центрального района, сотрудники заметили, что во дворе по улице Чернышевского женщина пинает и бьет ногами припаркованные автомобили.
Патрулируя территорию жилых дворов Центрального района, сотрудники заметили, что во дворе по улице Чернышевского женщина пинает и бьет ногами припаркованные автомобили.
Пьяная дебоширка разгромила автомобиль Subaru Impreza на ул. Чернышевского в Красноярске. Задержали ее сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Инцидент произошел прошлой ночью. Патрулируя территорию жилых дворов Центрального района, полицейские заметили, что во дворе по улице Чернышевского женщина пинает и бьет ногами припаркованные автомобили. Они задержали 51-летнюю дебоширку, которая ранее не была судима.
«Как выяснилось, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, пояснить
В настоящее время устанавливается материальный ущерб от ее действий.