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06:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Специалисты зафиксировали землетрясение на юге Красноярского края

Подземные толчки ощущались в Минусинске и в соседней Хакасии.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На юге Красноярского края произошло небольшое землетрясение. Подземные толчки ощущались жителями Минусинска и соседней Хакасии. Магнитуда сейсмособытия не уточняется.

По данным ГУ МЧС, эпицентр землетрясения находился в районе озера Тагарского в Минусинском районе. Как отмечает местный портал «Среда24», жители почувствовали первые толчки 3 мая в 00:19. Больше всего землетрясение ощущалось на верхних этажах зданий, где качались люстры.

Спасатели рассказали журналистам, что в населенных пунктах не было зафиксировано жертв и разрушений. Объекты ЖКХ и местные ТЭЦ продолжили свою работу в штатном режиме.

Также специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1 в Кемеровской области. Эпицентр находился на глубине в 10 км.

Ранее эксперты заявляли, что на всей территории центральных и южных районов Красноярского края возможно возникновение землетрясений с магнитудой 5,5. При этом реальной угрозы жителям от подземных толчков с магнитудой менее 3,5 нет.

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