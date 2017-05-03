Специалисты зафиксировали землетрясение на юге Красноярского края

На юге Красноярского края произошло небольшое землетрясение. Подземные толчки ощущались жителями Минусинска и соседней Хакасии. Магнитуда сейсмособытия не уточняется.

По данным ГУ МЧС, эпицентр землетрясения находился в районе озера Тагарского в Минусинском районе. Как отмечает местный портал «Среда24», жители почувствовали первые толчки 3 мая в 00:19. Больше всего землетрясение ощущалось на верхних этажах зданий, где качались люстры.

Спасатели рассказали журналистам, что в населенных пунктах не было зафиксировано жертв и разрушений. Объекты ЖКХ и местные ТЭЦ продолжили свою работу в штатном режиме.

Также специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,1 в Кемеровской области. Эпицентр находился на глубине в 10 км.

Ранее эксперты заявляли, что на всей территории центральных и южных районов Красноярского края возможно возникновение землетрясений с магнитудой 5,5. При этом реальной угрозы жителям от подземных толчков с магнитудой менее 3,5 нет.