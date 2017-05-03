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07:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми осудят директора компании, задолжавшего работникам 2 млн рублей

Сотрудники организации не получали зарплату больше двух месяцев.

Директора крупной компании, задолжавшего работникам более двух миллионов рублей, осудят в Перми. Руководитель промышленной организации, занимавшейся коммерческую деятельность по проектированию объектов нефтегазовой сферы, не выплачивал зарплату сотрудникам более двух месяцев.

Директор компании обвиняется в полной невыплате заработной платы, совершённой из корыстной или личной заинтересованности. Как сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю, выплаты не получили 10 сотрудников. При этом у руководителя организации была возможность выдать зарплату работникам. Он расходовал деньги на оплату налоговых и иных обязательных платежей, расходов на хозяйственные нужды и коммунальные услуги. Кроме того, сам директор получал зарплату вовремя. Денежные средства также выплачивались его супруге и знакомой обвиняемого, которая была трудоустроена в компанию фиктивно.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Оно направлено для рассмотрения в Свердловский районный суд Перми.

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