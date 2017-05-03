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06:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Вандалы испортили памятник солдатам ВОВ в Уссурийске

Двое подростков в Уссурийске разбили фонари у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Дейта».

По информации городской администрации, материалы происшествия переданы в полицию. Ночью было разбито 14 прожекторов. Городские власти обещают восстановить освещение к 9 мая. Как пояснила директор «Уссурийского музея» Юлия Богданова, на мемориале установлены камеры видеонаблюдения, которые отслеживают все происходящее на территории.

Полицейские в настоящее время устанавливают личности вандалов.

Михаил Грач.

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