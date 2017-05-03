Вандалы испортили памятник солдатам ВОВ в Уссурийске

По информации городской администрации, материалы происшествия переданы в полицию. Ночью было разбито 14 прожекторов. Городские власти обещают восстановить освещение к 9 мая. Как пояснила директор «Уссурийского музея» Юлия Богданова, на мемориале установлены камеры видеонаблюдения, которые отслеживают все происходящее на территории.

Полицейские в настоящее время устанавливают личности вандалов.

Михаил Грач.