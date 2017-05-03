Серия громких хищений имущества раскрыта в Приморье
Жители Артема украли из гаражных боксов в городах Владивосток, Артем, Большой Камень, имущество на сумму более семисот тысяч рублей.
Жители Артема украли из гаражных боксов в городах Владивосток, Артем, Большой Камень, имущество на сумму более семисот тысяч рублей.
Преступления были совершены в
Найдя подходящий объект, обвиняемые при помощи набора отверток открывали запоры. Интерес для подельников представляли любые ценности, которые автовладельцы обычно хранят в гаражах: колеса, шины, электроинструменты, лодочные моторы, туристический инвентарь.
Так, в одном из
Добычей сообщников становились не только инструменты и автомобильная резина. Из гаража во Владивостоке похищен товар, предназначенный к продаже на сумму около 300 тысяч рублей.
В городе Большой Камень злоумышленники вскрыли несколько гаражей в разных ГСК. Краденые вещи злоумышленники хранили в подвальном помещении по месту жительства в Артеме.
Во время расследования проведена серия очных ставок, назначен комплекс экспертиз. Расследование завершено. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает УМВД Приморья.
Михаил Грач.