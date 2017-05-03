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06:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Серия громких хищений имущества раскрыта в Приморье

Жители Артема украли из гаражных боксов в городах Владивосток, Артем, Большой Камень, имущество на сумму более семисот тысяч рублей.

Источник: ДЕЙТА

Преступления были совершены в марте-апреле прошлого года. Обвиняемые совершали преступления по одной схеме: 37-летний злоумышленник вместе с подельником выбирали подходящие гаражи: фигурантов интересовали боксы, которые запираются на замки ригельного типа.

Найдя подходящий объект, обвиняемые при помощи набора отверток открывали запоры. Интерес для подельников представляли любые ценности, которые автовладельцы обычно хранят в гаражах: колеса, шины, электроинструменты, лодочные моторы, туристический инвентарь.

Так, в одном из гаражно-строительных комплексов в Артеме обвиняемые похитили имущество на сумму 245 тысяч рублей.

Добычей сообщников становились не только инструменты и автомобильная резина. Из гаража во Владивостоке похищен товар, предназначенный к продаже на сумму около 300 тысяч рублей.

В городе Большой Камень злоумышленники вскрыли несколько гаражей в разных ГСК. Краденые вещи злоумышленники хранили в подвальном помещении по месту жительства в Артеме.

Во время расследования проведена серия очных ставок, назначен комплекс экспертиз. Расследование завершено. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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