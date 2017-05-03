Екатеринбуржец погиб во время пожара

В ночь на 3 мая 2017 года на улице Проезжей в Екатеринбурге вспыхнул частный жилой дом и надворные постройки. Общая площадь пожара в итоге составила 60 квадратных метров.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на место выехали 20 человек личного состава. Также в тушении было задействовано 7 единиц техники. Спасатели справились с огнем за 20 минут. В выгоревшем строении был обнаружен труп мужчины.

Следует отметить, что в настоящее время на Урале бушуют пожары. Причина тому — жаркая, сухая погода. Накануне серьезное возгорание произошло рядом с поселком Кедровка в Березовском городском округе, где огонь едва не добрался до боеприпасов. Вечером 2 мая в Екатеринбурге на Вторчермете пламя уничтожило три частных дома.