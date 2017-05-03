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06:50 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирске из-за наледи столкнулось 13 машин

ДТП произошли поздно вечером 2 мая.

Массовая авария произошла на въезде на эстакаду у новосибирского автовокзала. В нескольких авариях пострадали 13 машин.

ДТП произошли поздно вечером 2 мая. Видео с места происшествия опубликовал пользователь мобильного приложения «Автоспас».

«Массовая авария произошла на въезде на эстакаду площади Инженера Будагова со стороны Красного проспекта в сторону улицы Большевистская. В 5 авариях было повреждено 13 машин. Аварии спровоцировал сильный гололед», — утверждает автор ролика.

По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится в Новосибирске до четверга.

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