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06:48 (мск), источник: dostup1.ru

Жительница ЧМЗ «выгуливает» младенца, свешивая с балкона

Фото с ребенком, висящим на высоте второго этажа, шокировало горожан.

Жители ЧМЗ возмущены поведением женщины, странным образом обращающейся с ребенком, — челябинка «выгуливает» младенца, свешивая его с балкона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Со слов местных жителей, необычную картину не первый раз наблюдают во дворе дома по улице Румянцева, 15. Женщина перекидывает маленького ребенка через перила балкона на втором этаже и оставляет висеть, удерживая за руки. Зачем горожанка это делает, остается загадкой. Одни пользователи соцсетей предполагают, что так суровая мать «выгуливает» или проветривает младенца, другие высказывают подозрения, что женщина не в себе.

Под постом в группе «Подслушано ЧМЗ» собралось множество гневных комментариев в адрес горожанки. Челябинцы интересуются, куда смотрят соцработники и просят сотрудников полиции обратить на ситуацию внимание.

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