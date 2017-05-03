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07:00 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы вандалы раскопали могилу 21-летней девушки

На центральном кладбище Алматы неизвестные вандалы раскопали могилу 21-летней Дианы Ивановой. Родственники покойной считают, что злоумышленники надругались над захоронением в поисках наживы, передает patrul.kz.

Молодая девушка умерла от рака буквально за считанные месяцы. На попечении мужа остался 2-летний ребенок.

Спустя несколько дней после похорон, 8 марта, родители супруга Дианы решили навестить ее могилу. То, что они увидели, повергло их в шок.

«Это было 8 марта около двух часов дня. Мы подошли к могиле и увидели, что она вся раскопана. Венки в стороне лежали, но крест стоял. Вызвали охрану», — рассказывает свекр Дианы Сергей Иванов.

По его словам, гроб сначала был прикопан.

«Когда охрану вызвали, стали чуть подкапывать, полотенце вылезло, которым накрывают тело. Иконка, которая в руках была, тоже лежала», — говорит мужчина.

Сергей отметил, что охранники кладбища убеждали, что подобное случилось впервые за 8 лет.

Родственники покойной выдвинули свою версию произошедшего.

«Мы подумали.., гроб был разбит в том месте, где руки. Подумали, что искали золото и другие драгоценности», — считает свекр.

Естественно, совершенно шокированные произошедшим люди тут же обратились в полицию. На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа УВД Жетысуского района Алматы, однако первоначальные мероприятия результатов не дали.

После нескольких дней кропотливой работы стало понятно, что ни местные могильщики, ни подучетный контингент, к которому относятся лица БОМЖ, пьющие и ранее судимые, к произошедшему непричастны.

Так же оперативниками были отработаны еще несколько версий, но пока ни одна из них подтверждения не получила.

Кстати, после этого случая полицейские наряды, в том числе и пешие, взяли территорию Центрального кладбища под усиленный контроль, чтобы не допустить возможного повторения ситуации. Проверка новых версий, появившихся в процессе расследования этого вопиющего случая, продолжается.

«В настоящее время данное преступление расследуется сотрудниками отдела криминальной полиции УВД Жетысуского района. Создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники Управления криминальной полиции ДВД города Алматы.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, которые помогут установить как очевидцев, так и лиц, причастных к данному преступлению.

В настоящий момент мы не пренебрегаем какой-либо помощью со стороны общественности и призываем граждан, которым известны любые детали, либо они стали очевидцами преступления, незамедлительно связаться с сотрудниками полиции по телефонам в Алматы: 254−49−01 и 254−49−02, — сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

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