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07:09 (мск), источник: ТАСС

Reuters: мощный взрыв прогремел в Кабуле недалеко от американского посольства

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в среду в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.

Террорист-смертник подорвался вблизи колонны военных НАТО, сообщает телеканал TOLO News.

По данным агентства Reuters, в непосредственной близости от места взрыва находятся посольство США и штаб небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support).

Информация о том, являются ли погибшие иностранными военнослужащими, не приводится.

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