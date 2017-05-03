Reuters: мощный взрыв прогремел в Кабуле недалеко от американского посольства

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в среду в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.

По данным агентства Reuters, в непосредственной близости от места взрыва находятся посольство США и штаб небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support).

Информация о том, являются ли погибшие иностранными военнослужащими, не приводится.