Reuters: мощный взрыв прогремел в Кабуле недалеко от американского посольства
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в среду в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.
По данным агентства Reuters, в непосредственной близости от места взрыва находятся посольство США и штаб небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support).
Информация о том, являются ли погибшие иностранными военнослужащими, не приводится.