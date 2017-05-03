В Красноярском крае застрелили вышедшего к людям бурого медведя

В Енисейском районе Красноярского края спасатели застрелили вышедшего к людям бурого медведя. Косолапый проснулся после зимней спячки и в поисках пищи забрел в один из поселков района.

«Проснувшийся медведь очень опасен для человека, поэтому были предприняты срочные меры о его ликвидации — животное пришлось застрелить», — пояснил замначальника ГУ МЧС России по краю Валерий Терешков.