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07:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае застрелили вышедшего к людям бурого медведя

Проснувшееся после зимней спячки животное могло быть опасно для людей.

В Енисейском районе Красноярского края спасатели застрелили вышедшего к людям бурого медведя. Косолапый проснулся после зимней спячки и в поисках пищи забрел в один из поселков района.

«Проснувшийся медведь очень опасен для человека, поэтому были предприняты срочные меры о его ликвидации — животное пришлось застрелить», — пояснил замначальника ГУ МЧС России по краю Валерий Терешков.

К слову, в этом году из-за ранней весны гораздо раньше проснулись медведи и на «Столбах». Во время очередных рейдов государственных инспекторов заповедника были отмечены свежие следы косолапых. Хищники попали и в объектив фоторегистраторов, расположенных на заповедной территории. Обычно мишки встают из-за того, что в берлогу затекает вода от тающего снега. В этом году это произошло в начале апреля.

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