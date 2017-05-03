Фото серийных мошенников распространила полиция Алматы

Сотрудники полиции Алматы установили личность 32-летней гражданки Замзариевой, которая, по материалам уголовного дела, промышляла аферами в сфере недвижимости.

«Женщина по суточной сетке арендовала квартиры, а затем, выдавая себя за хозяйку жилища, пересдавала их третьим лицам на более длительный срок. По данным полицейских, в настоящее время в их производстве находятся заявления 12 лиц, пострадавших от преступных действий гражданки Замзариевой», — сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.

В другом случае в ряде уголовных дел в качестве подозреваемого фигурирует 36-летний гражданин Сагунов, который, по информации следователей, обещал гражданам свою помощь в приобретении недорогих авиабилетов у одного из авиаперевозчиков, получал от них денежные средства, но обещаний не выполнял. От действий подозреваемого пострадали 10 человек.

«В этой связи, в рамках досудебного расследования по данным уголовным делам, полицейские просят лиц, пострадавших от преступных деяний этих людей, сообщить в полицию Алматы: 298−53−00; 298−53−01 и 298−53−02.