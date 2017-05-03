Фото серийных мошенников распространила полиция Алматы
Полицейские Ауэзовского района Алматы разыскивают жертв серийных мошенников, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Полицейские Ауэзовского района Алматы разыскивают жертв серийных мошенников, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Сотрудники полиции Алматы установили личность 32-летней гражданки Замзариевой, которая, по материалам уголовного дела, промышляла аферами в сфере недвижимости.
«Женщина по суточной сетке арендовала квартиры, а затем, выдавая себя за хозяйку жилища, пересдавала их третьим лицам на более длительный срок. По данным полицейских, в настоящее время в их производстве находятся заявления 12 лиц, пострадавших от преступных действий гражданки Замзариевой», — сообщили в
В другом случае в ряде уголовных дел в качестве подозреваемого фигурирует 36-летний гражданин Сагунов, который, по информации следователей, обещал гражданам свою помощь в приобретении недорогих авиабилетов у одного из авиаперевозчиков, получал от них денежные средства, но обещаний не выполнял. От действий подозреваемого пострадали 10 человек.
«В этой связи, в рамках досудебного расследования по данным уголовным делам, полицейские просят лиц, пострадавших от преступных деяний этих людей, сообщить в полицию Алматы: 298−53−00; 298−53−01 и 298−53−02.