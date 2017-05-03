В экстремизме обвиняют жителя Хабаровского края

По версии следствия, фигурант весной 2016 года разместил на своей странице в социальной сети «Одноклассники» несколько файлов. Эти материалы содержали признаки того, что они направлены на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства по национальному признаку.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.