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08:24 (мск), источник: Губерния онлайн

В экстремизме обвиняют жителя Хабаровского края

В Советской Гавани осудят 45-летнего мужчину. Его обвиняют в экстремизме.

По версии следствия, фигурант весной 2016 года разместил на своей странице в социальной сети «Одноклассники» несколько файлов. Эти материалы содержали признаки того, что они направлены на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства по национальному признаку.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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