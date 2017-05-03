Девушка в наушниках погибла под грузовым поездом в Челябинской области

Поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Челябинской области, которая шла вдоль путей в наушниках, сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

ЧП зафиксировали днём 1 мая на 32-м километре перегона «Кирзавод — Пост Восточный». По предварительным данным, девушка шла по насыпи слишком близко к путям. Машинист подавал громкие предупредительные сигналы, однако пострадавшая их не услышала и никак не отреагировала.

«Опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, близкие родственники, проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. По результатам проведенных проверок будут приняты процессуальные решения», — уточняют в следственном управлении.