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07:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

Девушка в наушниках погибла под грузовым поездом в Челябинской области

Пешеход двигался по насыпи слишком близко к путям.

Поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Челябинской области, которая шла вдоль путей в наушниках, сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

ЧП зафиксировали днём 1 мая на 32-м километре перегона «Кирзавод — Пост Восточный». По предварительным данным, девушка шла по насыпи слишком близко к путям. Машинист подавал громкие предупредительные сигналы, однако пострадавшая их не услышала и никак не отреагировала.

«Опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, близкие родственники, проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти. По результатам проведенных проверок будут приняты процессуальные решения», — уточняют в следственном управлении.

Напомним, в марте текущего года на железной дороге погиб другой молодой южноуралец, который также не услышал сигнала приближающегося поезда из-за наушников.

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