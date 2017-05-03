Девушка в наушниках погибла под грузовым поездом в Челябинской области
Пешеход двигался по насыпи слишком близко к путям.
Пешеход двигался по насыпи слишком близко к путям.
Поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Челябинской области, которая шла вдоль путей в наушниках, сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
ЧП зафиксировали днём 1 мая на 32-м километре перегона «Кирзавод — Пост Восточный». По предварительным данным, девушка шла по насыпи слишком близко к путям. Машинист подавал громкие предупредительные сигналы, однако пострадавшая их не услышала и никак не отреагировала.
«Опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, близкие родственники, проводятся
Напомним, в марте текущего года на железной дороге погиб другой молодой южноуралец, который также не услышал сигнала приближающегося поезда