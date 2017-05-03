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08:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В озерах Красноярского края массово гибнет рыба

По версии специалистов, причиной гибели стала нехватка кислорода.

В озерах Красноярского края массово гибнет рыба. Жители районов признаются, что такого мора не видели никогда.

Погибшая рыба плавает по поверхности озер в Емельяновском, Сухобузимском, Канском и Назаровском районах. Особенно проблема касается мелких водоемов.

Специалисты Росрыбнадзора также признаются, что уже давно не сталкивались с таким большим количеством мертвой рыбы. По словам экспертов, причиной гибели биоресурса могла стать нехватка кислорода из-за толстого льда и большого количества ила на дне. При этом проверяются и другие версии инцидента.

В ближайшее время профильные ведомства намерены инициировать проверки владельцев озер и хозяев управляющих компаний, чьи дома расположены неподалеку. Местные жители уже жалуются на неприятный запах разлагающейся рыбы.

Примечательно, что такая же ситуация наблюдается в Челябинской области, где на одном из местных озер произошел массовый мор карася и окуня. Расследованием инцидента занялись СК и прокуратура. Жители подозревают, что в гибели виноват местный бизнесмен, который собирается разводить ценные породы рыбы. Однако предприниматель полностью отрицает свою вину.

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