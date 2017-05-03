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07:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Белоярском вспыхнули две двухэтажки

Эвакуировано 14 человек.

В ночь на 3 мая 2017 года на станции Баженово в Белоярском городском округе загорелись два жилых дома.

Сообщение о происшествии поступило около 00.30. Пожар начался с деревянных надворных построек. Затем огонь перекинулся на две жилые двухэтажкти на улице Ломоносова — 8-квартирную и 16-квартирную. Из домов было эвакуировано 14 человек, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю одной из двухэтажек и фасад другой.

Спустя полтора часа возгорание локализовали. Никто из жильцов не пострадал. Сейчас решается вопрос о предоставлении погорельцам временного жилья.

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