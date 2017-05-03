В лобовом ДТП на уральской трассе пострадали шесть человек

— Авария произошла около шести часов вечера на втором километре автодороги Пласт — Кочкарь — Демарино, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — По предварительным данным, управляя иномаркой Hyundai, в которой находились четыре пассажира, 21-летняя автоледи выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Nissan. От удара Hyundai перевернулся.

По последним данным, одна из пассажирок перевернувшейся иномарки, 21-летняя девушка, скончалась в реанимации центральной больницы Пласта. Остальных участников аварии, включая супружескую пару, находившуюся в автомобиле Nissan, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП организовано расследование. Устанавливаются причины произошедшего.