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07:46 (мск), источник: "Российская газета"

В лобовом ДТП на уральской трассе пострадали шесть человек

В Челябинской области выясняют обстоятельства страшного ДТП на загородной трассе, в котором пострадали шесть человек, а одна из пассажирок впоследствии скончалась в больнице, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

— Авария произошла около шести часов вечера на втором километре автодороги Пласт — Кочкарь — Демарино, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — По предварительным данным, управляя иномаркой Hyundai, в которой находились четыре пассажира, 21-летняя автоледи выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Nissan. От удара Hyundai перевернулся.

По последним данным, одна из пассажирок перевернувшейся иномарки, 21-летняя девушка, скончалась в реанимации центральной больницы Пласта. Остальных участников аварии, включая супружескую пару, находившуюся в автомобиле Nissan, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП организовано расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

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