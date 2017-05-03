И снова «бомба»: в этот раз устрашающая находка наделала шума в центре Хабаровска

Хабаровск, 3 мая, AmurMedia.

Очередная подозрительная находка на улице Дикопольцева в Центральном районе Хабаровска подняла сегодня на ноги все спецслужбы города. К счастью, тревога снова оказалась ложной, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Все экстренные службы города — полиция, пожарные, взрывотехники, кинологи -собрались сегодня на одной из оживленных улиц в центре города. Как утверждают очевидцы происшествия, шума наделала обыкновенная коробка с мусором, брошенная кем-то посреди улицы. Все подробности происшествия выясняют правоохранители.