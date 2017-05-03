И снова «бомба»: в этот раз устрашающая находка наделала шума в центре Хабаровска
По тревоге подняли все экстренные службы города.
По тревоге подняли все экстренные службы города.
Хабаровск, 3 мая, AmurMedia.
Очередная подозрительная находка на улице Дикопольцева в Центральном районе Хабаровска подняла сегодня на ноги все спецслужбы города. К счастью, тревога снова оказалась ложной, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Все экстренные службы города — полиция, пожарные, взрывотехники, кинологи -собрались сегодня на одной из оживленных улиц в центре города. Как утверждают очевидцы происшествия, шума наделала обыкновенная коробка с мусором, брошенная
Напомним, в последнее время подкидывать «бомбы» в Хабаровске стали с завидной регулярностью. Так, на прошлой неделе на телефон единой