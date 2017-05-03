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08:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

И снова «бомба»: в этот раз устрашающая находка наделала шума в центре Хабаровска

По тревоге подняли все экстренные службы города.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 мая, AmurMedia.

Очередная подозрительная находка на улице Дикопольцева в Центральном районе Хабаровска подняла сегодня на ноги все спецслужбы города. К счастью, тревога снова оказалась ложной, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Все экстренные службы города — полиция, пожарные, взрывотехники, кинологи -собрались сегодня на одной из оживленных улиц в центре города. Как утверждают очевидцы происшествия, шума наделала обыкновенная коробка с мусором, брошенная кем-то посреди улицы. Все подробности происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, в последнее время подкидывать «бомбы» в Хабаровске стали с завидной регулярностью. Так, на прошлой неделе на телефон единой дежурной-диспетчерской службы поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в суде Хабаровского края. В целях предосторожности проверки провели во всех районных судах города. Наделала шума и сумка, забытая накануне в торговом центре «Подсолнух». Правда, в этом случае хозяин вещи появился на месте практически одновременно с полицией. Позже из-за брошенного портфеля спецслужбы вынуждены были перекрыть и улицу Серышева.

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