Жертв гадалки-мошенницы разыскивают в Челябинске

Полицейские в Челябинске разыскивают жертв мошенницы, которая под видом гадания похищала деньги и ценные вещи, сообщают в пресс-службе городского УМВД.

Злоумышленницу удалось задержать ещё в середине апреля. К полицейскому патрулю на одной из улиц Тракторозаводского района обратилась 24-летняя девушка, которая сообщила, что незнакомая ранее женщина предложила ей погадать и снять порчу. Для «ритуала» незнакомке понадобились деньги и золотые украшения потерпевшей: совершив некие действия, она попрощалась и уехала на маршрутном такси, а челябинка обнаружила пропажу ценностей на общую сумму 25 тысяч рублей.

«Проехав по предполагаемому маршруту следования подозреваемой на патрульной автомашине вместе с полицейскими, потерпевшая увидела и узнала женщину, похитившую у нее деньги и золотые изделия. Женщину задержали и доставили в отдел, похищенные ценности в момент задержания находились в её сумке», — уточняют в УМВД.

В ходе допроса полицейские выяснили, что женщина причастна ещё к трём эпизодам мошенничества, также совершённым на территории Тракторозаводского района. Правоохранители просят челябинцев, пострадавших от действий «гадалки», сообщить об этом по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 267−77−07 или 02.