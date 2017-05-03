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07:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, из-за чего сгорела маршрутка в Уфе

Обошлось без пострадавших.

Накануне, 2 мая, в башкирской столице рядом с остановкой «Спортивная» вспыхнул пассажирский микроавтобус. В 20.40 в 22 отряд ФПС поступил вызов — на место сразу отправили две машины спецтехники, 7 человек личного состава. В 20.47 огнеборцам удалось справиться с открытым огнем.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Водитель успел выбраться сам, а пассажиров в тот момент в салоне не было.

Сегодня, 3 мая, стала известна предварительная причина возгорания.

— По предварительным данным, пожар случился из-за неисправности механизмов и узлов транспортного средства. Сумма ущерба устанавливается, — отметили в пресс-службе 22 отряда ФПС.

К сожалению, восстановлению машина уже не подлежит: огонь за считанные минуты уничтожил кузов микроавтобуса. Фото и видео с места происшествия опубликовано в группе БашДТП.

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