МВД Афганистана подтвердило гибель мирных жителей при взрыве в Кабуле
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. МВД Афганистана подтвердило гибель по меньшей мере восьми мирных жителей в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. МВД Афганистана подтвердило гибель по меньшей мере восьми мирных жителей в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.
«МВД Афганистана подтверждает гибель по меньшей мере восьми мирных жителей во время утреннего взрыва в районе Макроян (Macroyan) в Кабуле», — говорится на странице телеканала в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО «Решительная поддержка».
По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие
Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО «Решительная поддержка». По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие