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08:45 (мск), источник: РИА Новости

МВД Афганистана подтвердило гибель мирных жителей при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. МВД Афганистана подтвердило гибель по меньшей мере восьми мирных жителей в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.

Источник: AP 2017

«МВД Афганистана подтверждает гибель по меньшей мере восьми мирных жителей во время утреннего взрыва в районе Макроян (Macroyan) в Кабуле», — говорится на странице телеканала в Twitter.

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Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО «Решительная поддержка».

По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО

По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО «Решительная поддержка». По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

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