МВД Афганистана подтвердило гибель мирных жителей при взрыве в Кабуле

«МВД Афганистана подтверждает гибель по меньшей мере восьми мирных жителей во время утреннего взрыва в районе Макроян (Macroyan) в Кабуле», — говорится на странице телеканала в Twitter.

Reuters: мощный взрыв прогремел в Кабуле недалеко от американского посольства

Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО «Решительная поддержка».

По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО

По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО

По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.