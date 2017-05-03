Пара пенсионеров найдена убитой в одной из квартир Златоуста

В Златоусте (Челябинская область) ищут убийцу пожилой семейной пары — трупы с множественными колото-резаными ранениями обнаружили родственники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Неизвестный зарезал 66-летних мужчину и женщину в одной из квартир дома по улице Аносова. Трупы пенсионеров 30 апреля обнаружили родственники, пришедшие проведать пару. Дверь в квартиру была заперта. Окровавленное тело мужчины находилось в туалете, а женщины — в ванной.

«Погибшие получили множество колото-резаных ранений, причем по несколько смертельных. Трупы пролежали не более суток. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также лица, причастного к совершению преступления», — рассказал старший следователь СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Артем Зубаиров.

Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Известно, что погибшая пара характеризовалась положительно и вела тихий образ жизни. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.