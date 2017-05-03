Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Визит Меркель в Сочи: канцлер поспорила с Путиным из-за Украины
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Mercedes представил новые версии Gelandewagen
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
11Протест одного
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
08:27 (мск), источник: dostup1.ru

Пара пенсионеров найдена убитой в одной из квартир Златоуста

Следователи ищут неизвестного, учинившего кровавую расправу.

В Златоусте (Челябинская область) ищут убийцу пожилой семейной пары — трупы с множественными колото-резаными ранениями обнаружили родственники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Неизвестный зарезал 66-летних мужчину и женщину в одной из квартир дома по улице Аносова. Трупы пенсионеров 30 апреля обнаружили родственники, пришедшие проведать пару. Дверь в квартиру была заперта. Окровавленное тело мужчины находилось в туалете, а женщины — в ванной.

«Погибшие получили множество колото-резаных ранений, причем по несколько смертельных. Трупы пролежали не более суток. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также лица, причастного к совершению преступления», — рассказал старший следователь СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Артем Зубаиров.

Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Известно, что погибшая пара характеризовалась положительно и вела тихий образ жизни. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мозякин будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ отследило более 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
Трамп отреагировал на заявление Клинтон о причинах ее поражения
В столице Афганистана прогремел взрыв недалеко от посольства США
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
14 новых лайфхаков для вашей кухни
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь