Пара пенсионеров найдена убитой в одной из квартир Златоуста
Следователи ищут неизвестного, учинившего кровавую расправу.
Следователи ищут неизвестного, учинившего кровавую расправу.
В Златоусте (Челябинская область) ищут убийцу пожилой семейной пары — трупы с множественными
Неизвестный зарезал 66-летних мужчину и женщину в одной из квартир дома по улице Аносова. Трупы пенсионеров 30 апреля обнаружили родственники, пришедшие проведать пару. Дверь в квартиру была заперта. Окровавленное тело мужчины находилось в туалете, а женщины — в ванной.
«Погибшие получили множество
Возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Известно, что погибшая пара характеризовалась положительно и вела тихий образ жизни. Расследование продолжается.
Ольга Плеханова.