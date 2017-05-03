Спасатели потушили дома на площади 600 кв. м в Свердловской области, пострадавших нет

Сообщение о возгорании поступило в ночь на среду. По предварительной информации, пожар начался с деревянных надворных построек, потом огонь распространился на кровлю двухэтажного 8-ми квартирного жилого дома, также был поврежден фасад и стены двухэтажного 16-ти квартирного жилого дома. Были эвакуированы 14 жителей. Пострадавших нет, говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, общая площадь возгорания составила 600 кв.м. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели. Администрация поселка решает вопрос по размещению жителей поврежденных домов.

Пожар полностью потушен в 6:55 (4:55 мск). В тушении были задействованы шесть единиц техники и 24 человека личного состава.