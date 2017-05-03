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09:19 (мск), источник: Sputnik.md

Наркодиллеры из Молдовы задержаны в России

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Около 300 килограммов сильнодействующих наркотиков было изъято в Санкт-Петербурге у членов организованной преступной группировки из Молдовы, сообщают российские СМИ.

Источник: Sputnik.md

Задержание произошло близ жилого дома. Наркодиллеры, ввозившие наркотики в Россию из Молдовы, задержаны.

Часть запрещенного груза, 100 килограммов, изъяли из автомобиля марки Chevrolet. Еще 200 килограммов было обнаружено по месту проживания задержанных.

Возбуждены уголовные дела. Согласно российскому законодательству, за незаконный оборот и хранение наркотиков грозит до восьми лет лишения свободы.

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