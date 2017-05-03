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08:49 (мск), источник: Volga News

Следствие признало смерть Николая Поролло суицидом

Во вторник, 2 мая, Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области завершило расследование по факту гибели гендиректора самарского ПАО «Салют» Николая Поролло.

«В возбуждении дела решено отказать, поскольку отсутствует событие преступления», — пояснила kommersant.ru старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Шкаева. Она также добавила, что причиной смерти Поролло был суицид.

Напомним, Николай Поролло скончался 31 марта текущего года. Как сообщалось ранее, его тело было обнаружено в частном доме на ул. Жигулевские Ворота в Самаре с огнестрельным ранением в область груди. На момент смерти ему было 76 лет.

Ружье, из которого был совершен выстрел в грудь погибшего, правоохранители нашли рядом с его телом. В помещении, в котором был обнаружен погибший, следов присутствия посторонних людей следователи не обнаружили.

По факту гибели Николая Поролло следственный отдел по Красноглинскому району провел доследственную проверку, которая в итоге и подтвердила факт суицида.

О возможных мотивах самоубийства гендиректора предприятия следственные органы ничего не говорят. Прежде источник «Ъ» на ПАО «Салют» пояснял, что, по его мнению, причиной самоубийства Николая Поролло могла стать серьезная болезнь. В течение последних двух недель жизни он находился на больничном.

Также собеседник издания заметил, что в последнее время предприятие не испытывало финансовых проблем, на нем не проводились какие-либо проверки по линии ФСБ, прокуратуры или СУ СКР, а в отношении руководства завода не возбуждались уголовные дела.

Действительно, по данным картотеки арбитражных дел ВАС, в 2017 г. крупнейшим требованием к ПАО «Салют» стал иск ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Самарские распределительные сети» о взыскании 100,4 тыс. рублей. Подано это заявление было уже в конце апреля, то есть после смерти Николая Поролло. Требования же завода «Салют», по данным КАД ВАС, к его контрагентам не превышали 100 тыс. рублей.

Согласно опубликованному предприятием отчету о финансовых результатах, 2016 г. ПАО «Салют» завершило с чистой прибылью 460,5 млн рублей. Для сравнения: чистая прибыль завода по итогам 2015 г. составила 151,6 млн рублей.

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