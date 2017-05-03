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08:48 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге сгорели легковушка и грузовик

Еще два автомобиля сгорели в Екатеринбурге. От огня пострадали грузовик и легковушка.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, первый пожар произошел 2 мая: в 00.35 по местному времени поступил сигнал о ЧП на улице Луганская. На площади в 1 кв.м огнем был поврежден моторный отсек автомобиля «Киа». На место выезжала одна единица техники и два человека личного состава. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений.

А сегодня ночью, в 3 часа 42 минуты, поступило сообщение о пожаре на улице Завокзальная. На площади 3 кв.м был поврежден моторный отсек и кабина грузовика «Хово». В тушении были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 4 часа 25 минут.

Причины возгораний выясняются.

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