В Екатеринбурге ребенка на регулируемом пешеходном переходе сбила иномарка
На улице Посадской в Екатеринбурге на переходном переходе «Фольксваген Поло» сбил ребенка, перебегавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора.
На улице Посадской в Екатеринбурге на переходном переходе «Фольксваген Поло» сбил ребенка, перебегавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщили Накануне.RU в
В ГИБДД просят обучать детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, чтобы они понимали, что автомобиль не может остановиться мгновенно.