В Екатеринбурге ребенка на регулируемом пешеходном переходе сбила иномарка

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, авария произошла вчера днем. По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем иномарки, наехала на пешехода, который перебегал дорогу. Как утверждает женщина, она двигалась на разрешающий сигнал со скоростью 30−40 км/час. Ребенок неожиданно выбежал на дорогу между автобусами на остановочном комплексе. Водитель экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. С места аварии ребенка увезли в больницу, где ему диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и перелом левого плеча.

В ГИБДД просят обучать детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, чтобы они понимали, что автомобиль не может остановиться мгновенно.