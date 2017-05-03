В Новосибирске двое неизвестных избили депутата КПРФ
НОВОСИБИРСК, 3 мая, ФедералПресс. В Новосибирске неизвестные избили депутата от КПРФ Совета депутатов Новосибирского района Павла Батина.
НОВОСИБИРСК, 3 мая, ФедералПресс. В Новосибирске неизвестные избили депутата от КПРФ Совета депутатов Новосибирского района Павла Батина.
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«Один из них нанес несколько ударов в лицо, второй опрокинул на асфальт и только по счастливой случайности, благодаря вмешательству неравнодушных соседей, расправа ограничилась госпитализацией, а не летальным исходом», — сообщили в
В партии не исключают, что нападение могло быть связано с политической деятельностью депутата. Тем временем полиция проводит проверку, пытаясь установить личности нападавших.