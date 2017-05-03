В Новосибирске двое неизвестных избили депутата КПРФ

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, полиция проводит проверку после нападения на Павла Батина, которое произошло вечером 28 апреля в Калининском районе Новосибирска. По предварительным данным, нападавших было двое. Молодые люди поджидали депутата возле его дома.

«Один из них нанес несколько ударов в лицо, второй опрокинул на асфальт и только по счастливой случайности, благодаря вмешательству неравнодушных соседей, расправа ограничилась госпитализацией, а не летальным исходом», — сообщили в пресс-службе партии.

В партии не исключают, что нападение могло быть связано с политической деятельностью депутата. Тем временем полиция проводит проверку, пытаясь установить личности нападавших.