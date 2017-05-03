На Дону при задержании контрабандистов пограничники открыли огонь

«Злоумышленники путем переброса через границу “получили” контрабандный товар и попытались на двух автомашинах: УАЗ — “Патриот” и ВАЗ-2109 прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования пограничного наряда об остановке», — сообщили «РГ» в пресс-службе пограничного ведомства.

В связи с тем, что машины опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью сотрудникам ФСБ, то пограничный наряд был вынужден, после предупредительных выстрелов «вверх», открыть огонь на поражение по колесам. Только после этого правонарушители сдались пограничникам.

Контрабандисты задержаны, автомашины и товар изъяты. Проводится разбирательство. Отметим, что во время задержания никто не пострадал.

В погрануправлении подчеркнули, что задержанные могут быть привлечены к уголовной ответственности статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в середине апреля в Красносулинском районе Ростовской области пограничниками был ранен контрабандист, пытавшийся на автомобиле «Нива» провезти в Россию крупную партию сигарет.

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