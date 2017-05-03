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09:21 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону при задержании контрабандистов пограничники открыли огонь

В Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ России были вынуждены применить оружие при задержании группы контрабандистов, пытавшихся нелегально провезти в страну крупную партию контрафактного товара на один миллион рублей.

«Злоумышленники путем переброса через границу “получили” контрабандный товар и попытались на двух автомашинах: УАЗ — “Патриот” и ВАЗ-2109 прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования пограничного наряда об остановке», — сообщили «РГ» в пресс-службе пограничного ведомства.

В связи с тем, что машины опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью сотрудникам ФСБ, то пограничный наряд был вынужден, после предупредительных выстрелов «вверх», открыть огонь на поражение по колесам. Только после этого правонарушители сдались пограничникам.

Контрабандисты задержаны, автомашины и товар изъяты. Проводится разбирательство. Отметим, что во время задержания никто не пострадал.

В погрануправлении подчеркнули, что задержанные могут быть привлечены к уголовной ответственности статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в середине апреля в Красносулинском районе Ростовской области пограничниками был ранен контрабандист, пытавшийся на автомобиле «Нива» провезти в Россию крупную партию сигарет.

Кстати

В региональном пограничном управлении ФСБ России открыт телефон доверия 8-(863)-269−57−97. С его помощью можно узнать о порядке оформления пропуска и разрешения в пограничную зону, расположенную на территории Ростовской области. Отметим, что протяженность российско-украинской границы в Ростовской области около 660 километров, из них более 400 километров составляет сухопутный участок.

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