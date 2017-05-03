СМИ о суициде подполковника МВД в Казани: перед смертью он подал рапорт об уходе на пенсию

Самоубийство произошло 1 мая, подполковник закрылся в комнате, сообщив супруге, что ему необходимо совершить важный телефонный звонок. В итоге именно жена спустя какое-то время и обнаружила тело Родионова.

СМИ отмечают, что подача рапорта об уходе на пенсию выглядела довольно странно, так как карьера молодого подполковника казалась вполне успешной. Погибшего описывают как хорошего оперативника и порядочного человека.

— Он был человеком спокойным, компаньоном, неущемленным и адекватным, — сообщил один из представителей ведомства.

По слухам, Родионова попросили уволиться из органов, однако, по словам сослуживцев, оперативник «не представлял себя вне службы». В итоге Родионов все же написал рапорт об увольнении. Впрочем, возможно, что причиной для самоубийства могли быть и личные мотивы.

Сейчас МВД проводит служебную проверку.