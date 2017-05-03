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09:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске сгорел гостиничный комплекс

Инцидент произошел в Октябрьском районе мегаполиса.

В Новосибирске на улице Восход, 66а вчера, 2 мая, загорелся гостиничный комплекс. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

Здание было сделано из бруса, и его быстро поглотил огонь. Пламенем охватило все три этажа здания, а общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Постояльцев заведения эвакуировали в срочном порядке.

Свидетели аварии сообщили, что пожар начался с бани возле гостиницы.

Сообщается, что летом 2014 года в комплексе побывала Елена Летучая с программой «Ревизорро» Елена Летучая и имитировала там пожар, чтобы показать, что пожарная безопасность в комплексе хромает. В помещениях не было датчиков дыма.

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