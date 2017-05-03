В Новосибирске сгорел гостиничный комплекс

В Новосибирске на улице Восход, 66а вчера, 2 мая, загорелся гостиничный комплекс. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

Здание было сделано из бруса, и его быстро поглотил огонь. Пламенем охватило все три этажа здания, а общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Постояльцев заведения эвакуировали в срочном порядке.