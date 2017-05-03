Ростовские пограничники применили оружие против контрабандистов

«Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли сделку по незаконному перемещению через границу крупной партии контрабанды на сумму более 1 миллиона рублей. В ходе задержания участников противоправной деятельности пограничному наряду пришлось применить оружие. Злоумышленники путем переброса через границу получили контрабандный товар и попытались на двух автомашинах — УАЗ “Патриот” и “ВАЗ-2109” — прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования пограничников об остановке», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что машины контрабандистов опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью сотрудникам. В связи с этим пограничный наряд был вынужден после предупредительных выстрелов применить оружие. По его словам, задержанные не пострадали.