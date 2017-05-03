Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Met Gala-2017: дочь Джонни Деппа на красной дорожке (фото)
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11:08 (мск), источник: РИА Новости

Ростовские пограничники применили оружие против контрабандистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Сотрудники погрануправления применили оружие в отношении контрабандистов в ходе погони на границе с Украиной, сообщил РИА Новости представитель ПУ ФСБ по Ростовской области.

«Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресекли сделку по незаконному перемещению через границу крупной партии контрабанды на сумму более 1 миллиона рублей. В ходе задержания участников противоправной деятельности пограничному наряду пришлось применить оружие. Злоумышленники путем переброса через границу получили контрабандный товар и попытались на двух автомашинах — УАЗ “Патриот” и “ВАЗ-2109” — прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования пограничников об остановке», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что машины контрабандистов опасно маневрировали и создавали угрозу жизни и здоровью сотрудникам. В связи с этим пограничный наряд был вынужден после предупредительных выстрелов применить оружие. По его словам, задержанные не пострадали.

На снимке с места задержания видно, что у машин пробиты колеса. Один из автомобилей в ходе погони перевернулся.

По информации источника в правоохранительных органах региона, задержанные пытались перевезти через границу крупную партию сигарет.

«Контрабандисты задержаны, автомашины и контрабандно перемещенный через границу товар изъяты. Проводится разбирательство. За подобные деяния, помимо привлечения к ответственности за нарушение режима границы (ст. 18.1 КоАП РФ) и неподчинение законным требованиям пограничного наряда (ст. 18.7 КоАП РФ), правонарушители могут быть подвергнуты уголовному преследованию по ст. 318 Уголовного Кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — уточнили в погрануправлении.

Комментарии
1
Kimberly Brown
Хочешь познакомиться с горячей домохозяйкой? Не знаешь где? Пока ты бездействуешь, она тут скучает!
Bведи в_поиске ➜ ⒺⒷⒶⒹ. ⓇⓊ
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'Германия как девушка, мечтающая выйти замуж, да мешает дядька'
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило 80 млрд рублей на развитие промышленности
МЧС запретило разводить костры в 51 регионе России
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь