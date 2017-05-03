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09:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Факт неуплаты налогов на сумму 7,5 млн рублей выявлен в Ростове

Факт уклонения от налогов на сумму 7,5 млн рублей выявлен в донской столице.

Как сообщает следственное управление СКР, в преступлении подозревают главу одной из компаний города.

По версии следствия, в период с января 2015 по март 2016 года директор компании уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации путем непредставления налоговой декларации, а также внесения в этот документ ложных сведений.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

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