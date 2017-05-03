Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
8 простых упражнений против боли в шее
Двухуровневые квартиры и их особенности
Королевская семья показала фото подросшей принцессы Шарлотты
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Семечки признали токсичными
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
09:30 (мск), источник: Обозреватель

Пришить руку так и не смогли: появились детали жуткого ДТП с музыкантом в Киеве

Медики совершили безуспешную попытку пришить руку пианисту и звукорежиссеру из Ирана, которую оторвало в результате ДТП на проспекте Победы в Киеве.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали друзья пострадавшего, передает ТСН.

Автопроисшествие случилось накануне около 5:40 утра. По данным полиции, автомобиль KIA Cerato (такси) на большой скорости двигался в направлении станции мтеро Шулявская. Предположительно, водитель не справился с управлением, его занесло и машина ударилась в опору моста. 23-летний водитель погиб, а пассажиру оторвало руку.

«Водитель, киевлянин, 1994 г.р., от полученных травм погиб на месте, а пассажир, иностранец в возрасте 35−40 лет, с травмами тела и травматической ампутацией правой руки в тяжелом состоянии доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу № 17», — сообщила в своем Facebook начальник пресс-службы Главного управления Национальной полиции в столице Оксана Блищик.

Следствие выясняет, находился ли таксист в нетрезвом состоянии и с какой скоростью двигалось авто. По правилам, оно должно было двигаться 60 км/ч, но последствия аварии позволяют предположить, что имело место значительное превышение. Удар был такой силы, что детали автомобиля разлетелись на несколько десятков метров, авто восстановлению не подлежит.

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал «Обозреватель», пассажир рассказал, что водитель якобы был очень пьян, «но надо было ехать».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
Трамп ответил на слова Клинтон о причинах ее неудачи на выборах
МЧС запретило разводить костры в 51 регионе России
При взрыве в Кабуле пострадали трое военных НАТО
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь