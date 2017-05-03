Пришить руку так и не смогли: появились детали жуткого ДТП с музыкантом в Киеве
Медики совершили безуспешную попытку пришить руку пианисту и звукорежиссеру из Ирана, которую оторвало в результате ДТП на проспекте Победы в Киеве.
Медики совершили безуспешную попытку пришить руку пианисту и звукорежиссеру из Ирана, которую оторвало в результате ДТП на проспекте Победы в Киеве.
Об этом рассказали друзья пострадавшего, передает ТСН.
Автопроисшествие случилось накануне около 5:40 утра. По данным полиции, автомобиль KIA Cerato (такси) на большой скорости двигался в направлении станции мтеро Шулявская. Предположительно, водитель не справился с управлением, его занесло и машина ударилась в опору моста. 23-летний водитель погиб, а пассажиру оторвало руку.
«Водитель, киевлянин, 1994 г.р., от полученных травм погиб на месте, а пассажир, иностранец в возрасте 35−40 лет, с травмами тела и травматической ампутацией правой руки в тяжелом состоянии доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу № 17», — сообщила в своем Facebook начальник
Следствие выясняет, находился ли таксист в нетрезвом состоянии и с какой скоростью двигалось авто. По правилам, оно должно было двигаться 60 км/ч, но последствия аварии позволяют предположить, что имело место значительное превышение. Удар был такой силы, что детали автомобиля разлетелись на несколько десятков метров, авто восстановлению не подлежит.
Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал «Обозреватель», пассажир рассказал, что водитель якобы был очень пьян, «но надо было ехать».