Пришить руку так и не смогли: появились детали жуткого ДТП с музыкантом в Киеве

Об этом рассказали друзья пострадавшего, передает ТСН.

Автопроисшествие случилось накануне около 5:40 утра. По данным полиции, автомобиль KIA Cerato (такси) на большой скорости двигался в направлении станции мтеро Шулявская. Предположительно, водитель не справился с управлением, его занесло и машина ударилась в опору моста. 23-летний водитель погиб, а пассажиру оторвало руку.