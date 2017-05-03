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09:40 (мск), источник: РИА Новости

В 51 российском регионе запретили разводить костры

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд в леса, введен в 51 регионе России, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА Новости

«Особый противопожарный режим» действует в трех регионах Дальневосточного, 12 регионах Сибирского, пяти регионах Уральского, 11 регионах Приволжского, одном регионе Северо-Кавказского, одном регионе Южного, четырех регионах Северо-Западного и 14 регионах Центрального федеральных округов, — сказал представитель министерства.

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По его словам, проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. «Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях», — сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с решением оперативного совещания Совета Безопасности МЧС России совместно с федеральными структурами, органами исполнительной власти субъектов РФ принимает дополнительные меры по защите населения и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

«В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России организована работа межведомственной рабочей группы по мониторингу лесопожарной обстановки и контролю за выполнением превентивных мероприятий в соответствии с законодательством РФ», — сообщили в МЧС.

Комментарии
6
RENAUDIO
во времена спутников ,безпилотников что нельзя раньше очаг возгорания отследить? просто много баластных ни за что не отвечающих людей сидит,а потом на строительстве новых домов денежки "осваиваются "
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Лука
Каждый год одни и те же грабли !!! На местах , что одни орангутанги сидят ?
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Андрей Гончаров
Жёстко, но правильно.
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