Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
«Привет незалежной Украине»: Косачев о новом подходе США к Киеву
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
8 простых упражнений против боли в шее
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
09:21 (мск), источник: УралПолит.ру

Вертолет МЧС сбросил 50 тонн воды на пожар под Березовским

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. В тушении пожара в Березовском городском округе была задействована авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 сбросил на очаги горения около 50 тонн воды.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, действия авиации позволили не допустить распространения огня в сторону населенного пункта. Верлотелы и самолеты МЧС работают в тесном взаимодействии с группами, которые осуществляют тушение пожаров с земли. Для раннего обнаружения возникающих очагов природных пожаров специалистами используются данные космического мониторинга.

«Вертолет Ми-8 МЧС России в дальнейшем будет базироваться в аэропорту Кольцово и будет применяться как для ликвидации возгораний с воздуха, так и для доставки специалистов лесоохраны, необходимого оснащения и оборудования к очагам природных пожаров», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ожидается усиление авиационной группы МЧС на Среднем Урале. С 3 мая на дежурство встанет самолет-амфибия Бе-200.

При необходимости самолеты и вертолеты МЧС будут оказывать помощь населенным пунктам Челябинской области, где также складывается неблагоприятная пожарная обстановка.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», на Среднем Урале по данным на 2 мая действует 5 лесных пожаров общей площадью 66,5 гектара, 4 из них локализовано.

Евгений Куйвашев поручил руководству департамента лесного хозяйства принять исчерпывающие меры по оперативному реагированию на природные пожары, обеспечить безопасность населенных пунктов и инфраструктурных объектов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подозреваемым в двойном убийстве на Бебеля предъявлено обвинение
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
Трамп ответил на слова Клинтон о причинах ее неудачи на выборах
МЧС запретило разводить костры в 51 регионе России
При взрыве в Кабуле пострадали трое военных НАТО
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь