Вертолет МЧС сбросил 50 тонн воды на пожар под Березовским
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. В тушении пожара в Березовском городском округе была задействована авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 сбросил на очаги горения около 50 тонн воды.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. В тушении пожара в Березовском городском округе была задействована авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 сбросил на очаги горения около 50 тонн воды.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
«Вертолет Ми-8 МЧС России в дальнейшем будет базироваться в аэропорту Кольцово и будет применяться как для ликвидации возгораний с воздуха, так и для доставки специалистов лесоохраны, необходимого оснащения и оборудования к очагам природных пожаров», — отмечают в
Кроме того, ожидается усиление авиационной группы МЧС на Среднем Урале. С 3 мая на дежурство встанет
При необходимости самолеты и вертолеты МЧС будут оказывать помощь населенным пунктам Челябинской области, где также складывается неблагоприятная пожарная обстановка.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», на Среднем Урале по данным на 2 мая действует 5 лесных пожаров общей площадью 66,5 гектара, 4 из них локализовано.
Евгений Куйвашев поручил руководству департамента лесного хозяйства принять исчерпывающие меры по оперативному реагированию на природные пожары, обеспечить безопасность населенных пунктов и инфраструктурных объектов.