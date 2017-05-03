Вертолет МЧС сбросил 50 тонн воды на пожар под Березовским

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, действия авиации позволили не допустить распространения огня в сторону населенного пункта. Верлотелы и самолеты МЧС работают в тесном взаимодействии с группами, которые осуществляют тушение пожаров с земли. Для раннего обнаружения возникающих очагов природных пожаров специалистами используются данные космического мониторинга.

«Вертолет Ми-8 МЧС России в дальнейшем будет базироваться в аэропорту Кольцово и будет применяться как для ликвидации возгораний с воздуха, так и для доставки специалистов лесоохраны, необходимого оснащения и оборудования к очагам природных пожаров», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ожидается усиление авиационной группы МЧС на Среднем Урале. С 3 мая на дежурство встанет самолет-амфибия Бе-200.

При необходимости самолеты и вертолеты МЧС будут оказывать помощь населенным пунктам Челябинской области, где также складывается неблагоприятная пожарная обстановка.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», на Среднем Урале по данным на 2 мая действует 5 лесных пожаров общей площадью 66,5 гектара, 4 из них локализовано.

Евгений Куйвашев поручил руководству департамента лесного хозяйства принять исчерпывающие меры по оперативному реагированию на природные пожары, обеспечить безопасность населенных пунктов и инфраструктурных объектов.