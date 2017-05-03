В Новосибирске проводят проверку после избиения районного депутата от КПРФ

«В полицию поступило заявление о причинении телесных повреждений. Сейчас по нему проводится проверка и позже будет вынесено решение», — сообщил собеседник агентства.

В Новосибирском обкоме КПРФ сообщили, что нападение произошло вечером 28 апреля в Калининском районе Новосибирска вскоре после сессии районного парламента, где депутат критиковал результаты голосования по одному из ключевых вопросов. По словам Батина, его избили двое неизвестных.

«Потерпевший не исключает, что нападение связано с его политической деятельностью. Павел Батин является депутатом Совета депутатов Новосибирского района с сентября 2015 года. За это время он часто высказывал критику по поводу решений администрации Новосибирского района, в том числе изменений в Устав и бюджет муниципального образования. Как это и было на последней сессии, 27 апреля», — говорится в сообщении на сайте обкома.

В КПРФ отметили, что депутат был инициатором повторного голосования по вопросу внесения изменений в устав Новосибирского района, после чего вопрос не набрал необходимое количество голосов депутатов и не был принят.