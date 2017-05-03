Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
«Привет незалежной Украине»: Косачев о новом подходе США к Киеву
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Семечки признали токсичными
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
09:41 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске проводят проверку после избиения районного депутата от КПРФ

НОВОСИБИРСК, 3 мая — РИА Новости. Полиция в Новосибирской области проводит проверку после избиения неизвестными депутата от КПРФ Совета депутатов Новосибирского района Павла Батина, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы ГУМВД по региону.

Источник: РИА Новости

«В полицию поступило заявление о причинении телесных повреждений. Сейчас по нему проводится проверка и позже будет вынесено решение», — сообщил собеседник агентства.

В Новосибирском обкоме КПРФ сообщили, что нападение произошло вечером 28 апреля в Калининском районе Новосибирска вскоре после сессии районного парламента, где депутат критиковал результаты голосования по одному из ключевых вопросов. По словам Батина, его избили двое неизвестных.

«Потерпевший не исключает, что нападение связано с его политической деятельностью. Павел Батин является депутатом Совета депутатов Новосибирского района с сентября 2015 года. За это время он часто высказывал критику по поводу решений администрации Новосибирского района, в том числе изменений в Устав и бюджет муниципального образования. Как это и было на последней сессии, 27 апреля», — говорится в сообщении на сайте обкома.

В КПРФ отметили, что депутат был инициатором повторного голосования по вопросу внесения изменений в устав Новосибирского района, после чего вопрос не набрал необходимое количество голосов депутатов и не был принят.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Врачи: перевод сироты Васи на гемодиализ в Москву готовили с 2015 года
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
Трамп ответил на слова Клинтон о причинах ее неудачи на выборах
МЧС запретило разводить костры в 51 регионе России
При взрыве в Кабуле пострадали трое военных НАТО
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь